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Korona Virüs

ABD'den kritik korona raporu: Bağışıklık kazanılana kadar virüs kontrol edilemeyecek

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:04:00 -
ABD'den kritik korona raporu: Bağışıklık kazanılana kadar virüs kontrol edilemeyecek

Küresel tehdit haline gelen koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen ABD’de salgına ilişkin kritik rapor yayımlandı. ABD'nin innesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği açıklandı.

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin bağışıklık kazanması lazım

ABD Minnesota Üniversitesi Bulaşıcı Hastalıklar Araştırma ve Politika Merkezi tarafından koronavirüse yönelik hazırlanan raporda virüsün iki yıl sürebileceği ve dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin bağışıklık kazanana kadar kontrol edilemeyebileceği  belirtildi. Raporda aynı zamanda tıp dünyasının, ülke hükümet yetkililerinin duruma hazırlıklı olması konusunda uyarıda bulundu.


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