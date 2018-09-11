ABD'den kritik İran uyarısı! Dikkatli olun

ABD, havayolu şirketlerine İran hava sahası içinde iken dikkatli olmaları yönünde yeni bir uyarıda bulundu. Uyarıda, geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Amerikalı sivil bir pilota savaş jetleri ile önleme yapılması gibi askeri faaliyetler hakkında duyulan endişe dile getirildi.

YENİ HAVACILIK REHBERİ

Geçen yılki rehberin süresinin dolmasının ardından Pazar günü, Federal Havacılık Yönetimi pilotların kullanımına yeni bir rehber sundu. Bu rehberde, "İran hava sahasında, Suriye’de devam eden savaşa ya ülkenin bizzat iştirak eden kendi jetlerinin ya da diğer unsurlara ait jetlerinin hava trafiği yaşanmaktadır" denildi.

İran ve Amerika arasındaki ilişkiler, Başkan Trump’ın uzun uğraşlar sonucunda imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs ayında çekilerek İran’a tekrar ambargo uygulamaya başlaması sebebiyle son dönemde iyice gerildi.

"İLİŞKİLERİ HESABA KATIN"

Havayolu şirketlerine, hava sahaları hakkında güvenlikle alakalı bilgi sağlayan Uçuş Hizmet Bürosu yaptığı açıklamada, “paniğe yol açmadan belirtmek isteriz ki, İran ve ABD arasındaki zayıflayan ilişkiler, İran hava sahası kullanılırken hesaba katılması gereken bir faktördür” ifadelerine yer verdi.

ABD merkezli grup, Pazartesi günü müşterilerine gönderdiği e-mailde, “Irak hava sahasının geçtiğimiz yık Kasım ayında tekrar kullanılma açılmış olması, alternatif rotalar sağladı ancak bölgede kesinlikle güvenlidir diyebileceğimiz bir rota yok, bütün pilotlar İran veya Irak hava sahalarını kullanmak için iyi karar vermelidir” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı resmi olarak vatandaşlarını İran’a seyahat etmemesi konusunda uyarıyor.Ülkeye gitmeleri halinde keyfi tutuklama ve gözaltı uygulamalarına maruz kalabileceklerini belirtiyor.Uçuş Hizmet Bürosu, teknik veya tıbbi bir acil durum nedeniyle İran’a zorunlu iniş yapılması halinde sorunlarla karşılaşılabileceğini vurguluyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı resmi olarak vatandaşlarını Irak’ta devam eden silahlı çatışmalar nedeniyle ülkeye seyahat etmemeleri konusunda da uyarıyor. Geçtiğimiz yıl 2017 yılında Federal Havacılık Yönetimi tarafından hazırlanan rehberde Irak’ta sivil havayollarına ait uçakların 26.000 fit altında uçmasının, potansiyel askeri operasyon tehlikesi olduğu için yasak olduğu yazıyor.

Kaynak: Mepa News