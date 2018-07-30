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ABD'den kritik İHA açıklaması: Saldırmak için depoladık!

ABD ordusu bugün yaptığı açıklamada, Amerikan güçlerinin Nijer’de silahlı insansız hava araçlarının (İHA) bu yılın başlarından itibaren militanlara saldırmaya başladığını açıkladı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:21
ABD'den kritik İHA açıklaması: Saldırmak için depoladık!

Nijer hükumeti, geçtiğimiz Kasım ayında insansız hava araçlarını (İHA) kullanmaları için Amerikan Kuvvetlerine izin vermişti ancak iki taraf da İHA’ların mevzilendirildiğini doğrulamamıştı.

ABD Afrika Komutanlığı (AFRİCOM) Sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada, "Nijer Hükumeti ile koordineli olarak, istihbarat, gözleme ve keşif uçaklarımız var. Ancak güvenlik endişelerimizden ötürü operasyonların nereden yapıldığını ve ileriki operasyonlarımızı açıklayamayız" ifadeleri kullanıldı.

Bugüne kadar ABD, Nijer’de İHA’ları gözlem için kullanıyordu. Nijer’deki ABD varlığı son yıllarda, Nijer ordusunun militanlara karşı düzenlediği operasyonlara destek veren 800 kişilik bir güce ulaşmıştı.

Ekim ayında ülkenin batısındaki militanlar, 4 ABD'liyi öldürmüş, çevre ülkelerdeki teröristler de sık sık Nijer’e girip yağmacılık ve terör saldırıları düzenliyorlardı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:21
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