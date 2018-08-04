0553 313 94 23

ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı

ABD Donanması, Rusya ve Çin ile yaşanan gerilim nedeniyle donanmasını ve uçaklarını olası bir savaşa hazırlamaya başladı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:41
ABD'den kritik hamle! Savaş hazırlıklarına başladı

ABD Donanması, özellikle rota seçimi ve denizde geçirilen zaman gibi konularda karar verme anlamında geçtiğimiz günlerde büyük bir esneklik kazandı. Savunma Bakanı Jim Mattis'in yaptığı açıklamaya göre bu esneklik sayesinde hem donanma hizmetinde bulunan askerlerin üzerindeki baskı azalacak hem de bazı kritik adımlar rakiplerden daha rahat saklanacak.

Karar uygulamaya kondu ancak halihazırda görevde olan ve Ortadoğu'daki görevinden ülkeye dönen gemiler için geçerli olmadı. ABD donanmasının şu an 11 aktif taşıyıcı gemisi var ve bunlardan üçü, Rusya ve Çin ile gerçekleşmesi olası bi savaş hali için yeni rotalarına doğru yola çıktılar. USS Carl Vinson, USS Abraham Lincoln ve USS John C.Stennis isimli üç dev taşıyıcı geminin onlarca savaş uçağını yeni bölgelerinde konumlandırması bekleniyor.

USS Abraham Lincoln, Norfolk, Virginia'dan San Diego'ya taşınacak ve Pasifik filosuna katılacak. The USS John C.Stennis ise yakıt ikmali için ilk olarak Norfolk'a taşınacak. Sonrasında ise olası görevler için yükleri olan savaş uçakları ile birlikte beklemede kalacak.

The USS Carl Vinson, San Diego'daki Naval Air Station North Island'dan Washington'daki Kitsap'a hareket ederek bu bölgede göreve devam edecek. Yakın zamanda bir tatbikata da katılan donanma gemisinin, bu bölgede göreve hazır halde bekleyeceği söyleniyor.

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 18:41
  1. ABD

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trump'tan Lebron'a üstü kapalı gönderme
    1. Trump'tan Lebron'a üstü kapalı gönderme
    2. Veli Kavlak'tan Beşiktaş'a şok suçlama!
    3. Fatih Terim: Anormal şekilde çalışıyoruz
    4. İzmir'de kuru yük gemisinde yangın
    5. İBB'den pazar günü uyarısı!
    6. CHP aileyi parçalamak mı istiyor? Akıl..
    7. Çavuşoğlu'ndan ABD'ye uyarı: Türk..
    8. Birleşmiş Milletler kritik bölgeye..
    9. Diyarbakır'da "joker" operasyonu: 50..
    10. ABD'den kritik hamle! Savaş..
    11. Nevşehir'de FETÖ firarisi eski pilot..
    12. Minibüsün çarptığı 3 yaşındaki çocuk..
    13. O muhtar konuştu! Türk ordusu varsa...
    14. Türkiye'den ABD'ye karşı hamle!..
    15. Manisa'da korkunç kaza: 1 ölü, 24 yaralı
    16. FETÖ firarisi pilot yakalandı
    17. İstanbul'da otomobil hırsızlarına..
    18. Fatih'te korkutan yangın
    19. Şile’de dalgalara kapılan çocuk kayboldu
    20. BiM kritik bölgeye geri dönüyor
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    Tarihi sözler: Amerika belasını Türklerden...
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"
    "Kadınların böyle giyinmesine nasıl izin veriliyor?"

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!
    İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!