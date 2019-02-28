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Erdoğan-Kushner görüşmesiyle ilgili ABD'den açıklama yapıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı ve asistanı, aynı zamanda da damadı olan Jared Kushner'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeye yönelik Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Görüşmede Filistin ve İsrail arasındaki sorunların çözümü için Ankara ve Washington’un gösterdiği çabanın konuşulduğu ifade edildi.

28 Şubat 2019 Perşembe 07:30
Erdoğan-Kushner görüşmesiyle ilgili ABD'den açıklama yapıldı

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Jared Kushner'in Başkan Recerp Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmede, ABD Uluslararası Pazarlıklar Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da hazır bulunduğunu kaydedildi.

İkili ilişkiler ele alındı

Toplantıda, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi konusunun ele alındığı belirtilen açıklamada, Filistin ve İsrail arasındaki sorunların çözümü için Ankara ve Washington’un gösterdiği çabanın konuşulduğu ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede ayrıca, bölgesel şartların daha iyi duruma getirilmesi için yapılabilecek yatırımların gündeme getirildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 07:30
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