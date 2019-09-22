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ABD'den kritik adım! Tomahawk füzelerini devreye soktu

Saudi Aramco'ya yapılan saldırı sonrasında ABD'nin Arleigh Burke sınıfı USS Nitze destroyeri, Suudi Arabistan'ın kuzeydoğu sahilinde yeniden görevlendirildi.

22 Eylül 2019 Pazar 13:56
ABD'den kritik adım! Tomahawk füzelerini devreye soktu

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco'ya yapılan saldırıların ardından, ABD ülkenin güvenlik açığını kapatmak için yeni bir adım attı.

Kara-hava hedeflerini vurabilen ve Tomahawk füzeleri ile donanmış Arleigh Burke sınıfı ABD destroyeri USS Nitze, Suudi Arabistan hava savunmasındaki gedikleri kapatma amacıyla kuzeydoğu sahilinde göreve başladı.

ABD, Basra Körfezi'ne asker ve silah yığmanın gerekçesi olarak, ''İran saldırganlarığının çarpımı biçimde artması'' iddiasını sürdürdü. Yapılan açıklama ABD'nin bölgeye ek birlikler de göndererek askeri varlığını artırdığı, dağıtımın sınırlı ve savunma amaçlı olduğu belirtildi.

Aegis sistemleri ile donatılan USS Nitze, hava ve kara hedeflerini vurmak için birçok füze ile donatılmış vaziyette. Ancak gemi ve taşıdığı Tomahawklar, bir saldırıyı önlemekten çok saldırıya karşılık verme konusunda kabiliyetli.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 13:56
  1. Saudi Aramco
  2. Tomahawk füzeleri

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