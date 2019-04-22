ABD'den korkutan uyarı: Sri Lanka'da tehlike devam ediyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Sri Lanka ile ilgili uyarıda bulundu. Konuyla ilgili açıklamada Sri Lanka'da terör tehlikesinin devam ettiği yeni saldırıları olasılıklarının bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, Sri Lanka'ya gitmeyi planlayan vatandaşların bu planı bir daha gözden geçirmeleri gerektiği vurgulandı. Teröristlerin turistik mekanları, alış-veriş merkezlerini ve seyahat noktalarını hedef alabilecekleri uyarısında bulunuldu.