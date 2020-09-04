ABD'den korkutan açıklama: Tedbirler gevşetilirse yüz binlerce insan ölebilir

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü tarafından yapılan araştırmada ABD'de koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesi durumunda koronavirüs kaynaklı ölü sayısının yıl sonuna kadar 620 bine ulaşabileceği bildirildi.

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD'de salgın başladığında virüsten 240 bin kişinin hayatını kaybedebileceği öngörülürken Washington Üniversitesinin yaptığı yeni araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya konuldu.

Araştırmada maske ve diğer koruyucu tedbirlere şu anda olduğu gibi yeterince uyulmadığı takdirde ülkedeki ölü sayısının gelecek 4 ay içinde 410 bini geçebileceği uyarısında bulunuldu.

Hazırlanan çarpıcı raporda "Sürü bağışıklığı stratejisi takip edildiği takdirde yani hükümet herhangi bir şekilde müdahale etmezse 1 Ocak itibarıyla ölü sayısı 620 bine ulaşabilir" ifadeleri kullanıldı.

Maske kullanımının gün geçtikçe azaldığına dikkat çekilen araştırmada, aralık ayından itibaren ABD'de günde 3 binden fazla kişinin hayatını kaybedebileceği belirtildi.

Öte yandan ABD'de şu ana kadar 6 milyon 339 bin 403 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Ülkede virüs nedeniyle 191 bin 192 kişi hayatını kaybetti.