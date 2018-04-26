ABD'den kıtalararası balistik füze denemesi

ABD Hava Kuvvetleri Küresel Saldırı Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, Minuteman 3 kıtalararası balistik füzesinin 05.26’da (12.26 GMT) fırlatıldığı, beklenen performansın alındığı, gerekli verilerin toplandığı ve etki alanının hedeflenen ölçüde olduğu bildirildi.

Soğuk Savaş'ın sona ermesine rağmen, ABD’de farklı yerlere dağılmış yüzlerce Mınuteman 3 füzesi var. ABD Hava Kuvvetleri, önümüzdeki 20 yıl boyunca bütün bu füzeler yerine GBSD (GroundBased Strategic Deterrent) olarak bilinen yeni Minuteman-3 füzelerini konuşlandıracak.