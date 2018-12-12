0553 313 94 23

ABD'den Kaşıkçı açıklaması: O kişilerle ilgili işlem yapılacak

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cinayetle ilgisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapılacak" dedi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:53
ABD'den Kaşıkçı açıklaması: O kişilerle ilgili işlem yapılacak

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı cinayeti hakkında konuştu.

Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasının sürdüğünü, ABD'nin Kaşıkçı cinayeti ilgisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapacağını söyledi.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:53
  1. ABD
  2. Mike Pompeo

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran ABD'nin o iddialarını doğruladı!
    1. İran ABD'nin o iddialarını doğruladı!
    2. "Filistin uzlaşısından çok uzak bir..
    3. Şehit Emniyet Müdürü son yolculuğuna..
    4. 'Seçim kolisi' iddialarına yalanlama..
    5. Romatizmal artrit hanımların kabusu
    6. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu..
    7. Muğla merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    8. Binali Yıldırım gözyaşlarını tutamadı
    9. Çapa makinesine bacağını kaptıran..
    10. HDP Diyarbakır ilçe belediye başkan..
    11. Banyoda şofbenden zehirlenen çift, yan..
    12. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu..
    13. Denizde mahsur kalan düzensiz..
    14. SP Lideri Karamollaoğlu: Asgari ücret..
    15. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım..
    16. Muğla'daki göçmen kaçakçılığı operasyonu
    17. Nuray Mert'in cezası belli oldu!
    18. Konyasporlu oyuncular öğrencilerle..
    19. Ruhani'den 'Deniz suyunu arıtalım'..
    20. Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken..
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?