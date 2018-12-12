ABD'den Kaşıkçı açıklaması: O kişilerle ilgili işlem yapılacak
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin yaptığı açıklamada, "Cinayetle ilgisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapılacak" dedi.12 Aralık 2018 Çarşamba 15:53
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı cinayeti hakkında konuştu.
Pompeo, Cemal Kaşıkçı cinayeti soruşturmasının sürdüğünü, ABD'nin Kaşıkçı cinayeti ilgisi olduğu tespit edilen kişilerle ilgili işlem yapacağını söyledi.
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