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ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderen gözaltında

Adana'da ABD'den kargoyla gönderilen 70 gram esrar ile elektronik cihazla kullanılan sıvılaştırılmış 8 mililitre esrarı teslim alırken gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 09:42
ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderen gözaltında

Adana'da ABD'den kargoyla gönderilen 70 gram esrar ile elektronik cihazla kullanılan sıvılaştırılmış 8 mililitre esrarı teslim alırken gözaltına alınan kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderildiği istihbaratını aldı.

Ekipler, üzerinde teslim alacak kişinin isminin bulunmadığı ancak merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir spor salonunun adresinin bulunduğu kargoyu takibe aldı.

Spor salonu çevresinde önlem alan ekipler, adrese götürülen kargoyu teslim alan Selin G'yi (37) gözaltına aldı.

Paketi inceleyen ekipler, 70 gram esrar ile elektronik cihazla kullanılan sıvılaştırılmış 8 mililitre esrar ele geçirdi.

Türk ve ABD vatandaşlığı olduğu öğrenilen şüpheli Selin G. ifadesinde, ABD'de şirketinin olduğunu, bir çalışanı aracılığıyla paketin gönderilmesini sağladığını belirterek, uyuşturucunun kanser tedavisinde tıbbi amaçlı kullanımı için ilgili kurumlarla görüşmeyi amaçladığını iddia etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 09:42
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