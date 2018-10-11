ABD'den Kamerun açıklaması: Tarafsız bir şekilde...

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kamerun vatandaşlarının kendi liderini seçme hakkıyla ilgili tarafsızlıklarını yinelediklerini belirterek, oylamaya ilişkin sürecin sakin, dikkatlice ve tarafsız bir şekilde sonuçlanmasını istediklerini bildirdi.

Bakanlık, Kamerun'da 7 Ekim'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD olarak, Kamerunluların liderini seçme hakkı konusundaki tarafsızlığımızı yineliyor ve oylamaya ilişkin sürecin sakin, dikkatlice ve tarafsız bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kamerun'da seçim

Ayrıca Bakanlık, Kamerun Seçim Komisyonu (ELECAM) ve Anayasa Konseyine, vatandaşların seçime olan güvenini ve şeffaflığı artırmak için oy sonuçlarını bölge bölge açıklamasını tavsiye ederken, ortaya çıkan herhangi bir sorunun barışçıl ve yasal kanallar aracılığıyla çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kamerun'da halk 7 Ekim'de cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Oy sayım süreci hala devam ederken 35 yıldır yönetimde olan Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın seçimi yeniden kazanması bekleniyor.

Biya, cumhurbaşkanlığı görevini 1982'de Ahmadou Ahidjo'dan devralmıştı.