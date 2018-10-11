0553 313 94 23

ABD'den Kamerun açıklaması: Tarafsız bir şekilde...

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Kamerun'daki cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklama yaptı.

11 Ekim 2018 Perşembe 22:45
ABD'den Kamerun açıklaması: Tarafsız bir şekilde...

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kamerun vatandaşlarının kendi liderini seçme hakkıyla ilgili tarafsızlıklarını yinelediklerini belirterek, oylamaya ilişkin sürecin sakin, dikkatlice ve tarafsız bir şekilde sonuçlanmasını istediklerini bildirdi.

Bakanlık, Kamerun'da 7 Ekim'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD olarak, Kamerunluların liderini seçme hakkı konusundaki tarafsızlığımızı yineliyor ve oylamaya ilişkin sürecin sakin, dikkatlice ve tarafsız bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kamerun'da seçim

Ayrıca Bakanlık, Kamerun Seçim Komisyonu (ELECAM) ve Anayasa Konseyine, vatandaşların seçime olan güvenini ve şeffaflığı artırmak için oy sonuçlarını bölge bölge açıklamasını tavsiye ederken, ortaya çıkan herhangi bir sorunun barışçıl ve yasal kanallar aracılığıyla çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Kamerun'da halk 7 Ekim'de cumhurbaşkanını belirlemek üzere sandık başına gitti.

Oy sayım süreci hala devam ederken 35 yıldır yönetimde olan Cumhurbaşkanı Paul Biya'nın seçimi yeniden kazanması bekleniyor.

Biya, cumhurbaşkanlığı görevini 1982'de Ahmadou Ahidjo'dan devralmıştı.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 22:45
  1. ABD
  2. Kamerun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdüllatif Şener'den ilginç iddia: AK Parti yüzde 20 oy kaybedebilir
    1. Abdüllatif Şener'den ilginç iddia: AK..
    2. Türkiye'nin hamlesine ABD'den ilk yorum!
    3. İşte Arda Turan'ın ifadesi!
    4. Milletin ve devletin parasını..
    5. Yatılı okulda facia! 10 yaşındaki..
    6. CHP'den İş Bankası cevabı: Ahlaka aykırı
    7. İndirim seferberliğine Bağcılarlı..
    8. Umut Bozok Mili Takım kadrosundan..
    9. ABD'den Kamerun açıklaması: Tarafsız..
    10. Suriyelilerin güvercin kavgasında kan..
    11. Depresyondan kurtulmak için egzersiz..
    12. NASA Rusya'ya teşekkür etti
    13. Koku alamazsak ne olur?
    14. Amerika, Kıbrıs'taki İngiliz Ağrotur..
    15. Alzheimer sadece ileri yaşlarda..
    16. 'İş Bankası'ndan gelen parayı TDK'ye..
    17. Bozok kadrodan çıkarıldı
    18. Sivilce sorununuz var diye üzülmeyin!
    19. Hapşırığı tutmanın inanılmaz zararları
    20. TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan Dünya..
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    12 Ekim 2018
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama