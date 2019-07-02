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ABD'den Kabil'deki saldırıya ve Taliban'a kınama

Beyaz Saray:- "Bu küstah saldırı, Taliban'ın, çatışmaya barışçıl bir çözüm çağrısını sürekli yineleyen kendi Afgan kardeşlerini nasıl duyarsızca göz ardı ettiğini göstermektedir"

02 Temmuz 2019 Salı 06:21
ABD'den Kabil'deki saldırıya ve Taliban'a kınama

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Afganistan'ın başkenti Kabil'de meydana gelen bombalı saldırıyı en güçlü şekilde kınarken, saldırıyı üstlenen Taliban'a sert ifadelerle yüklendi.

Beyaz Saray, yazılı bir açıklamayla Kabil'deki bombalı saldırıyı kınadı.

Açıklamada, "ABD, Taliban'ın üstlendiği ve Afgan sivillerin ve güvenlik görevlilerinin hayatını kaybettiği bugünkü hain terör saldırısını en güçlü şekilde kınamaktadır." ifadesine yer verildi.

Saldırıda hedef alınan yerde çok sayıda sivilin olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Bu küstah saldırı, Taliban'ın, çatışmaya barışçıl bir çözüm çağrısını sürekli yineleyen kendi Afgan kardeşlerini nasıl duyarsızca göz ardı ettiğini göstermektedir." denildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Pul-i Mahmud Han bölgesinde, silahlı saldırganların Savunma Bakanlığı Lojistik ve Mühendislik Başkanlığı önünde bomba yüklü aracı patlatması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, patlamanın ardından yaşanan çatışmada 116 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 26'sının çocuk, 6'sının kadın olduğunu ifade edilmişti.

Saldırıyı Taliban üstlenmişti.

Olayın, Taliban temsilcilerinin, Katar'ın başkenti Doha'da ABD'li yetkililer ile barış sürecine ilişkin müzakereler yürüttüğü bir döneme denk gelmesi dikkati çekti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 06:21
  1. ABD
  2. Afganistan
  3. Beyaz Saray

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