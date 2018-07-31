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ABD'den 'K. Kore yeni balistik füze üretiyor' iddiası

Amerikalı yetkililer Washington Post'a yaptıkları açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze üretim sahasında faaliyetlerin sürdüğünü söyledi.

31 Temmuz 2018 Salı 13:25
ABD'den 'K. Kore yeni balistik füze üretiyor' iddiası

Kuzey Kore'nin Trump yönetimiyle yürütülen nükleer silahsızlanma müzakerelerine rağmen yeni balistik füzeler yaptığı iddia edildi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililer Washington Post gazetesine, casus uyduların, balistik füze üretim sahasında faaliyetlerin sürdüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

Yetkililer, Kuzey Kore yönetiminin başkent Pyongyang yakınında Sanumdong tesisinde 'sıvı yakıtlı bir ya da iki kıtalar arası balistik füze üretiyor' göründüğünü belirtti.

Sahada daha önce Kuzey Kore'nin ABD'ye erişme kapasitesine sahip ilk füzesi Hwasong-15'in üretildiği ifade ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, tarihi bir kararla Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile 12 Haziran'da Singapur'da görüşmüştü. İki lider, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için ABD ile Kuzey Kore arasında diplomatik müzakerelerin devam etmesi konusunda mutabakat imzalamıştı.

Pyongyang yönetiminin nükleer silahlarından nasıl ve ne zaman vazgeçeceği, sürecin ne şekilde doğrulanacağının ayrıntıları kamuoyuna açıklanmamıştı.

Trump, ülkesinde, Kim'den, nükleer ve füze programını sona erdirmek konusunda katı taahhüt almadan ödün vermekle eleştirilmişti.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 13:25
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