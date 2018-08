ABD'den K. Kore ile ilişkili kişi ve kuruluşlara yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan açıklamada, devam eden Birleşmiş Milletler ve ABD yaptırımlarının uygulanması kapsamında, "Kuzey Kore adına yasa dışı sevkiyata olanak sağlamak" gerekçesiyle 1 kişi ve 3 kuruluşun yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.

Buna göre, Çinli lojistik firması Sun Moon Star International Logistics Trading Co. Ltd. ile bu şirketin Singapur'daki iştiraki SINSMS Pte. Ltd yaptırım listesine eklendi.

Ayrıca, Rus Profinet Pte Ltd. adlı şirket ile Rus asıllı genel müdürü Vasili Aleksandrovich Kolchanov'un da yaptırım listesine dahil edildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu kişi ve kuruluşların ABD'deki mallarının bloke edildiği bilgisine yer verilirken, Amerikalı vatandaşların bu kişi ve kurumlarla ticaret ilişkisine girmesinin yasaklandığı kaydedildi.