ABD’den Julian Assange’a suçlama ABD Adalet Bakanlığı, Julian Assange’ı bilgisayar korsanlığı yapmak için komplo kurmakla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı, Julian Assange’ı bilgisayar korsanlığı yapmak için komplo kurmakla suçladı.

ABD Adalet Bakanlığı, Wikileaks’in kurucu ortağı Julian Assange’ı gizli bir ABD devlet bilgisayarına sızmak için komplo kurmakla suçlayarak hakkında suç duyurusunda bulundu. Adalet Bakanlığndan yapılan basın açıklamasında, suç duyurusunun ABD tarihindeki en büyük gizli belge sızması skandalında Assange’ın rolüyle alakalı olduğu ifade edildi.

Komplo iddiasında Assange’ın belge paylaşım organizasyonunu araştıran büyük jüriye tanıklık etmeyi reddettiği için geçtiğimiz ay hapse atılan eski ABD Ordusu istihbarat analisti Chelsea Manning de yer aldı.

Basın açıklaması, ABD’nin 47 yaşındaki Assange’ın iade talebinde bulunması üzerine bu sabah Ekvador büyükelçiliğinden polis tarafından zorla çıkarılıp gözaltına alınmasından sonra geldi.

Assange suçlu bulunursa azami 5 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Mart 2018’de Virginia’nın doğu bölgesinde dosya altına alınan iddianamede Assange ve Manning’in 2010’da devlet bilgisayarlarındaki şifreleri kırmak ve Wikileaks’te yayınlamak amacıyla bilgi toplamak için birlikte çalıştığı belirtiliyor.

İddia edilen komplonun, Assange’ın muhbirlik organizasyonunun, Demokratik Ulusal Komite yetkililerinin iç e-postalarını yayınlayarak tartışmaların ana motoru haline geldiği 2016 devlet başkanlığı seçimleriyle doğrudan bağlantısı yok.

ABD istihbarat yetkilileri, Ocak 2017’de Rusya’nın seçiminde Kremlin askeri istihbaratının DNC ağlarına erişim sağladığını ve hacklenen bilgileri Wikileaks’e verdiği değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Demokrat adayı Hillary Clinton’ı mağlup ettiği seçimin son aşamalarında Wikileaks’e defalarca övgüde bulunmuştu.

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