İsrail'in, AA ofisini vurmasına ABD'den destek! ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, terör devleti İsrail'in Gazze'de Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binayı bombalamasına ilişkin "İsrail'in yanındayız ve menfur saldırılara karşı kendini savunma hakkını tam destekliyoruz." dedi.

AA muhabirinin sorusuna verdiği yanıtta, Anadolu Ajansı ofisine yapılan saldırıya değinmeyen Ortagus, "İsrail'in kendini savunma hakkını tam desteklediklerini" belirtti. Sözcü Ortagus, "ABD, Gazze'den Hamas ve Filistin İslami Cihad'ın İsrail'deki masum sivillere ve toplumlara yönelik devam eden yoğun roket atışını kınıyor. Şiddetin sorumlulularına derhal bu saldırganlığı durdurma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı. 'Hakkını tam destekliyoruz' Ortagus, "İsrail'in yanındayız ve menfur saldırılara karşı kendini savunma hakkını tam destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. İsrail ordusu, dün, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Anadolu Ajansı ofisinin de bulunduğu binaya hava saldırısı düzenlemiş, İsrail savaş uçaklarının en az 5 roketle gerçekleştirdiği saldırıda bina tamamen yıkılmıştı. AA çalışanlarının durumunun iyi olduğu belirtilirken, saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz kesin bilgi bulunmuyor. ​İsrail ordusu, Gazze'den atılan roketleri gerekçe göstererek bölgeye hava saldırıları başlatmıştı.

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