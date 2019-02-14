ABD'den İsrail'e 'İran' mesajı: Mümkün değil
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Ortadoğu'da İran'la yüzleşmeden barış yapmanın imkansız" dedi.14 Şubat 2019 Perşembe 11:30
Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Ortadoğu Zirvesi'ne katılan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmeye girmeden önce kısa bir açıklamada bulundu.
"Mümkün değil"
Pompeo, İran ile yüzleşmeden Ortadoğu'da istikrar ve barışı sağlamanın mümkün olmadığını söyledi.
Netanyahu'nun ise, Varşova'da yapılan bu görüşmeyi, İran tehdidine karşı Arap devletleriyle ortak mücadelede "tarihi bir dönüm noktası" olarak gördüğü ifade edildi. Bu açıklamaların ardından ikili baş başa görüşmeye geçti.
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