Terör destekçisi ABD, İsrail'e 2 yeni F-35 savaş uçağı verdi
Terör devleti İsrail'in ordusu, en büyük destekçisi ABD'den iki yeni F-35 model savaş uçağının teslim alındığını açıkladı.26 Kasım 2018 Pazartesi 07:04
Orduya bağlı hava kuvvetlerince yapılan yazılı açıklamada, ABD yapımı 2 F-35 savaş uçağının, ülkenin güneyindeki Necef Çölü (Negev) bölgesinde bulunan Nevatim Hava Üssü'ne indiği ve "Altın Kartal" filosuna katıldığı belirtildi.
Açıklamada, 2 yeni uçağın İsrail ordusu ile hava kuvvetlerinin operasyonel kapasitesini artıracağı kaydedildi.
Şu ana kadar 11 uçak teslim aldılar
İsrail, ABD'den sonra F-35 savaş uçağına sahip ilk ülke olma özelliği taşıyor. Aralık 2016'da bu uçakları hava kuvvetleri bünyesine katmaya başlayan İsrail'in şu ana kadar en az 11 uçak teslim aldığı belirtiliyor.
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