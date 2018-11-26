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ABD'den İsrail'e 2 yeni F-35 savaş uçağı

26 Kasım 2018 Pazartesi 03:19
ABD'den İsrail'e 2 yeni F-35 savaş uçağı

KUDÜS (AA) - İsrail ordusu, ABD'den iki yeni F-35 model savaş uçağının teslim alındığını duyurdu.

Orduya bağlı hava kuvvetlerince yapılan yazılı açıklamada, ABD yapımı 2 F-35 savaş uçağının, ülkenin güneyindeki Necef Çölü (Negev) bölgesinde bulunan Nevatim Hava Üssü'ne indiği ve "Altın Kartal" filosuna katıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2 yeni uçağın İsrail ordusu ile hava kuvvetlerinin operasyonel kapasitesini artıracağı kaydedildi.

İsrail, ABD'den sonra F-35 savaş uçağına sahip ilk ülke olma özelliği taşıyor. Aralık 2016'da bu uçakları hava kuvvetleri bünyesine katmaya başlayan İsrail'in şu ana kadar en az 11 uçak teslim aldığı belirtiliyor.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 03:19
  1. ABD
  2. F-35
  3. İsrail

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