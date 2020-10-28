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Dünya ABD'den İsrail'e 14 bin tonluk bomba hediye
Dünya

ABD'den İsrail'e 14 bin tonluk bomba hediye

ABD’nin dünyada yalnızca kendi envanterinde bulunan, İran ve Hizbullah’a karşı önlem almak için İsrail’e tahrip gücü yüksek 14 bin tonluk bomba hediye etmeye hazırlandığı bildirildi. Hediyenin cuma günü ABD Temsilcisiler Meclisi'ne sunulacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 13:29:00 - 2020-10-28 13:32:05
ABD'den İsrail'e 14 bin tonluk bomba hediye

ABD, Ortadoğu'da İran ve Hizbullah'a karşı önlem almak için İsrail'e jest yapmaya hazırlanıyor.

ABD ve İsrail medyasında yer alan habere göre, ABD ordusunun envanterinde bulunan GBU-57 adlı hassas güdümlü bombanın, İsrail’e verilmesi için ABD Kongre üyeleri Josh Goetheimer ve Brian Mast, iki partili bir yasa tasarısı sunmayı planladığı açıklandı.

14 bin ton ağırlığında

Yasa tasarısı ABD Kongresinde kabul edilirse, 14 bin kiloluk bomba, İsrail’e verileceği aktarıldı.

“Sığınak Yok Eden Bomba” (Bunker Buster) olarak bilinen ve nükleer başlığa sahip olmayan bu bomba, en dayanıklı sığınakları bile yok ettiği ifade edildi.

En dayanıklı sığınakları bile yok ediyor

Tasarıyı sunmak üzere olan her iki kongre üyesinin ABD’nin müttefiki İsrail'in İran ve Hizbullah’a karşı korunması gerektiği için GBU-57 adlı hassas güdümlü bombanın verilmesinin karar verildiği ifade edildi.

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