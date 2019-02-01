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ABD'den işgali sinyali! 'Artık harekete geçme vakti'

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela'da yaşananlara ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Pence,"Diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı' dedi.

01 Şubat 2019 Cuma 23:03
ABD'den işgali sinyali! 'Artık harekete geçme vakti'

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ''Venezüella için diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı'' açıklamasını yaptı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından yapılan açıklamada ''Venezüella için diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı. Maduro diktatörlüğünü herkes için bitirme vakti geldi'' denildi.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 23:03
  1. ABD
  2. Mike Pence
  3. Venezuela

YORUM YAZ

  • DoktorDoktor18 dk önce
    diyalog yok. fasist domuz kanli bati alemini haramzadeleri yahudi israili BOYKOT var. her ay hedefe özellikle secilmis kafir sirketlerini hedefe oturtup BOYKOT var.
  • FERSEDAFERSEDA20 dk önce
    DÜNYANIN BAS BELASI AMERIKA ELBET CÖKECEKSIN TERÖRIST HAINLER DÜNYAYI KAOSA SÜRÜKLEDI AMERIKA DENILEN SEYTANLAR.

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