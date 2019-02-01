ABD'den işgali sinyali! 'Artık harekete geçme vakti' ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela'da yaşananlara ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Pence,"Diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı' dedi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ''Venezüella için diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı'' açıklamasını yaptı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından yapılan açıklamada ''Venezüella için diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı. Maduro diktatörlüğünü herkes için bitirme vakti geldi'' denildi. Ayrıntılar geliyor…

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.