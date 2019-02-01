ABD'den işgali sinyali! 'Artık harekete geçme vakti'
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Venezuela'da yaşananlara ilişkin skandal bir açıklama yaptı. Pence,"Diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı' dedi.01 Şubat 2019 Cuma 23:03
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ''Venezüella için diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı'' açıklamasını yaptı.
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından yapılan açıklamada ''Venezüella için diyalog zamanı bitti, artık harekete geçme zamanı. Maduro diktatörlüğünü herkes için bitirme vakti geldi'' denildi.
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