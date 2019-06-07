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ABD'den İran'ın petrokimya şirketlerine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran'ın en büyük petrokimya firması Persian Gulf Petrochemical Industries Company (PGPIC) ve 39 alt şirketini yaptırım listesine aldığını açıkladı- Yaptırıma gerekçe olarak söz konusu firmaların İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) ait Khatam al-Anbiya adlı inşaat şirketine maddi destek sağlaması gösterildi- ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin:- "Bu eylem, İran'ın petrokimya sektöründe ve IRGC'ye finansal olarak yaşam imkanı sağlayan başka yerlerdeki firma ve şirketleri hedeflemeye devam edeceğimizin bir uyarısıdır"

07 Haziran 2019 Cuma 19:31
ABD'den İran'ın petrokimya şirketlerine yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran'ın en büyük petrokimya firması olan İran Körfezi Petrokimya Endüstrisi Şirketi (Persian Gulf Petrochemical Industries Company/PGPIC) ve 39 alt şirketini yaptırım listesine aldığını açıkladı.

OFAC'tan yapılan yazılı açıklamada, yaptırıma gerekçe olarak söz konusu firmaların İran Devrim Muhafızları Ordusuna (IRGC) ait Khatam al-Anbiya adlı inşaat şirketine maddi destek sağlaması gösterildi.

Khatam al-Anbiya ve Basij Cooperative Foundation gibi firmaların İran'ın ticari ve finansal sektörlerinde büyük varlığa sahip olduğu belirtilen açıklamada bu firmaların savunma, inşaat, havacılık, petrol, bankacılık, metal, otomobil ve madencilik gibi milyarlarca dolarlık işletmeleri kontrol ederek Devrim Muhafızlarına finansal destek sağladığı ifade edildi.

Öte yandan, açıklamada söz konusu ana firmalara ait 39 alt petrokimya şirketlerine ve bireylere de yaptırım uygulandığı kaydedilirken, "PGPIC ve ilişkili petrokimya şirketler grubu, İran’ın petrokimya üretim kapasitesinin yüzde 40’ını elinde tutuyor ve İran’ın toplam petrokimya ihracatının yüzde 50'sinden sorumlu." ifadelerine yer verildi.

Alınan yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise şunları kaydetti:

“Bu firmayı hedefleyerek, İran’ın IRGC’ye destek sağlayan petrokimya sektörünün temel aktörlerine giden finansal kaynağı kesmeyi hedefliyoruz. Bu eylem, petrokimya sektöründe ve IRGC'ye finansal olarak yaşam imkanı sağlayan başka yerlerdeki firma ve şirketleri hedeflemeye devam edeceğimizin bir uyarısıdır.”


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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 19:31
  1. ABD Hazine Bakanlığı
  2. iran
  3. İslam Devrim Muhafızları Birliği
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