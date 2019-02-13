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ABD'den İran'a yeni yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, iki İran kuruluşuna ve bu kuruluşlara bağlı 10 kişiye yaptırım uyguladığını açıkladı

13 Şubat 2019 Çarşamba 22:02
ABD'den İran'a yeni yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Kuvvetleri'ne destek çalışmaları yapan ve ABD yetkililerine yönelik siber faaliyetlerde bulunan iki kuruluş ve 10 kişiyi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

OFAC'tan yapılan yazılı açıklamada, Tahran merkezli New Horizons (Yeni Ufuklar) olarak da bilinen "Bağımsız Düşünürler ve Sanatçılar Enstitüsü" adlı sivil toplum kuruluşunun ve onunla ilişkili 4 kişinin İran Devrim Muhafızlarının istihdam ve istihbarat toplama çalışmalarına destek vermek amacıyla uluslararası konferanslar düzenlediği gerekçesiyle yaptırım listesine alındığı belirtildi.

Açıklamada, yine İran merkezli Net Peygard Samavat Şirketi ve bu şirketle ilişkili 6 kişinin de ABD istihbaratı ve ordusunun eski ve mevcut çalışanlarına yönelik siber saldırı faaliyetlerinde bulunduğu gerekçesiyle söz konusu yaptırım listesine eklendiği kaydedildi.

Açıklamaya göre, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin yaptırımlarla ilgili, "Hazine, kötü niyetli İran siber aktörlerine ve yurt içi ve yurt dışındaki Amerikalıları hedef alan gizli operasyonlarına, İran rejiminin siber saldırılarına karşı koyma çabamızın parçası olarak harekete geçti." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 22:02
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