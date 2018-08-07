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ABD'den İran'a şantaj: Gelip masaya otursunlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımların ilk aşamasını yürürlüğe sokmasının ardından Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ''Ayetullahlar kıskaçtan çıkmak istiyorlarsa gelip masaya otursunlar'' dedi.

07 Ağustos 2018 Salı 22:06
ABD'den İran'a şantaj: Gelip masaya otursunlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, "Tahran'ın yaptırımlardan kaçınmasının tek yolu, Trump'ın müzakere teklifini kabul etmesi" mesajını verdi.

Fox News'a mülakat veren Bolton, Başkan'ın nükleer anlaşmayı iptal edip yaptırımları yeniden yürürlüğe sokması karşısında İran'ın ne yapabileceği sorusu üzerine ''Başkan'ın kendilerine yönelttiği müzakere teklifini kabul edebilirler'' diyerek şöyle devam etti:

"KARARLILIĞIMIZI HAFİFE ALMASINLAR"

''Balistik füze ve nükleer silah programlarını tümüyle ve gerçekten tasdik edilebilir şekilde bırakmaları teklifini kabul edebilirler, tabii İran'la nükleer anlaşmanın çetrefilli şartlarına göre değil, o gerçekten tatmin edici değildi.''

Bolton ''Ayetullahlar kıskaçtan çıkmak istiyorlarsa gelip masaya otursunlar'' vurgusu yaparak ''Kararlılığımızı küçümsemesinler, nükleer silah peşinde koşmayı ve bahsettiğim tüm diğer faaliyetleri bıraktırana dek onlara baskı uygulayacağız. Bu konuda çok ciddiyiz'' diye altını çizdi. ''İran gerçekten ciddiyse masaya oturur. Ciddiler mi, değiller mi, öğreneceğiz'' diye ekledi.

"REJİM DEĞİŞİKLİĞİ POLİTİKASI DEĞİL…"

''Biz rejim değişikliği politikası gütmüyoruz, İran hükümetine davranışlarını değiştirmesi için eşi benzeri görülmemiş bir baskı uygulamak istiyoruz, ama şimdiye dek davranışlarını değiştirmeye hazırlandıklarına dair bir işaret göndermediler'' diye konuşan Bolton, İran rejiminin ayakları altındaki zeminin fena halde sallandığını savundu.

"PROTESTOLAR KENDİ SİSTEMLERİNE KARŞI"

İran'da ekonomik sıkıntıların üzerine tuz biber eken döviz krizi yüzünden dönem dönem protestolar düzenlenirken, Bolton, bu eylemlerin ABD'den değil, İran liderliğinden ve ekonomik çöküşten duyulan memnuniyetsizlikten kaynaklandığını söyledi.

"EGEMENLİK İHLALİ"

Ortadoğu'nun nükleer silah sahibi tek ülkesi İsrail ile nükleer silah kullanmış tek ülke olan ABD'nin iddiasının aksine İran'ın işler nükleer silah programı bulunduğuna dair hiçbir kanıt yok.

Trump ise İran'ın barışçı nükleer programını uzun yıllar donduran anlaşmanın tümden iptal edilmesini ve yerine İran'ın balistik füze programı ve Ortadoğu'daki politikalarını da kapsayan bir anlaşma yapılmasını istiyor. Tahran ise ulusal egemenliğine müdahale çabasına dikkat çekerek bunu reddediyor.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 22:06
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  2. Donald Trump
  3. Ortadoğu
  4. İran
  5. John Bolton

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