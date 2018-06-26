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ABD'den İran'a karşı yeni hamle!

Donald Trump yönetimi, ABD müttefiklerine İran'dan petrol alımını "Kasım ayına kadar durdurun" çağrısında bulundu.

26 Haziran 2018 Salı 20:07
ABD'den İran'a karşı yeni hamle!

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay ülkesini İran ile nükleer anlaşmadan çekmişti. İran'ın özellikle enerji sektörünü hedef alan yaptırımların hafiflediği anlaşma döneminden sonra yeniden sektörü zor günler bekliyor.

Reuters'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yetkililerin Avrupa ve Asya ülkelerini ziyaret ederek, bu ülkelerin Tahran'dan petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar durdurmaları gerektiğini anlatıyor. Yetkililere göre bu düzenlemenin istisnası bir ülke söz konusu değil. ABD, farklı Ortadoğu ülkeleri ile de üretimi arttırmaya yönelik görüşmeler yürütmekte.

İran Petrol Bakanı, Suudi Petrol Bakanı ile 22 Haziran'da gerçekleşen görüşmesinin ardından OPEC'in üretim anlaşması konusunda kötümser olmadığını belirtmişti. İki ülkenin bakanları arasında gerçekleşen görüşmede üretim artışına dair rakamlar konuşulmuştu.

İran'dan gelen açıklamaya göre, ülke, petrol üretimini kondensatlar da dahil olmak üzere günlük 3.8 milyon varil seviyesinde korumaya çalışıyor.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 20:07
  1. ABD
  2. Donald Trump
  3. İran

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