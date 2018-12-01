ABD'den İran'a "balistik füze denemesi" tepkisi

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, İran'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yasağını ihlal eden orta menzilli balistik bir füze denemesi yaptığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın balistik füze denemesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

İran'ın çeşitli savaş başlıkları taşıma kapasitesine sahip orta menzilli bir füze denemesi yaptığını kaydeden Pompeo, "Bu füze, İran'ın Avrupa'nın bir bölümünü ve Ortadoğu'da herhangi bir yeri vurma menziline sahip." ifadesini kullandı.

"Bu füze denemesi, BMGK'nin 2231 sayılı kararını ihlal ediyor." değerlendirmesinde bulunan Pompeo, nükleer başlık taşıma kapasitesine sahip balistik füzelerle ilgili İran'ın tüm adımlarının söz konusu yasak kapsamına girdiğini vurguladı.

ABD yönetimi olarak bu tür faaliyetleri kınadıklarını aktaran Pompeo, "İran'a, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip balistik füzelerle ilgili tüm eylemlerini derhal sona erdirmesi çağrısında bulunuyoruz." ifadesine yer verdi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın başarısız olması halinde İran'ın yeniden uranyum zenginleştirme programına başlayabileceği uyarısında bulunmuştu.