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ABD'den İran'a 9 ayda bin 879 kişi ziyarete geldi

02 Ocak 2019 Çarşamba 18:06
ABD'den İran'a 9 ayda bin 879 kişi ziyarete geldi

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, 2018 Mart ayından bu yana 9 ayda bin 879 Amerikan vatandaşının İran'ı ziyaret ettiğini söyledi.

Kasımi, İran resmi ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, 2018 Mart ayından bu yana 9 ayda bin 879 kişinin turizm, ziyaret ve ilmi toplantılara katılmak için ABD'den İran'a geldiğini belirtti.

Kasımi, Amerikalılardan 536'sının turizm, 511'inin normal ziyaret, diğerlerinin de fuarlar ve ilmi toplantılara katılmak için İran'a geldiğini aktardı.

Mart 2017-2018 yılları arasında İran'a gelen toplam ABD vatandaşı sayısının 2 bin 325 olduğunu kaydeden Kasımi, 2016-2017 yılları arasında ise 6 bin 372 Amerikalının İran'a ziyaret gerçekleştirdiğini kaydetti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 18:06
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  4. Tahran
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