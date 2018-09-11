ABD mahkemesinden İran'a 104 milyon dolar tazminat cezası!

ABD, İran’a yönelik suçlamalarına bir yenisini daha ekledi. Amerikan federal mahkemesi, Suudi Arabistan’da 1996 yılında Amerikan askerlerinin öldüğü Hobar Kuleleri saldırısından sorumlu tuttuğu İran’ın 104 milyon dolar ödemesine karar verdi.

Başkent Washington’da federal bir mahkeminin başkanı Beryl Howell, 1996 yılında 19 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği Hobar Kuleleri saldırısının, İranlı yetkililerin desteği ve onayıyla yapıldığı kararına vardı. Howell, İran devletinin kurbanların yakınlarına 104 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Kurbanların yakınları mahkemenin kararını memnuniyet verici buldu.

Ailelerin avukatlarından Paul Gaston, mahkemenin kararının aileler için “adaletin bir nebze de olsa yerini bulması” anlamına geldiğini ifade etti.

Kurbanların ailelerine dağıtılacak 104 milyon doların nasıl toplanacağı ve ölenlerin hangi yakınlarına verileceği ise belirsiz. Tazminat almasına karar verilen kişi sayısı hakkında bir bilgi verilmedi.

ABD’de yaklaşık bin 300 kişi Hobar Kuleleri saldırısından İran’ın sorumlu tutulması için çaba gösteriyordu.

İran 1984’ten beri ABD’nin terör örgütlerini destekleyen ülkeler listesinde bulunuyor.

(Euronews)