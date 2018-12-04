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ABD'den İran ve Çin'e ağır suçlama! "Biz değil onlar oyuyor"

Ülkesinin dış politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Biz değil, İran ve Çin uluslararası düzenin altını oyuyor" dedi.

04 Aralık 2018 Salı 15:07
ABD'den İran ve Çin'e ağır suçlama! "Biz değil onlar oyuyor"

Dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan German Marshall Fund'da bir konuşma yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin dış politikasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının "siyasi bir uyanış çağrısı" olduğunu ifade eden Pompeo, birliğin bu çerçevede vatandaşların ihtiyaçlarını yeterince yerine getirip getiremediğini sorgulaması gerektiğini söyledi.

"Hiçbir güç ulus devletlerin üzerinde değildir"

Pompeo, "Avrupalı dostların" zaman zaman ABD'yi uluslararası ortak çıkarlar doğrultusunda hareket etmemekle suçladığını anımsatarak, ABD yönetiminin uluslararası düzende tekrar egemen olma yolunda çaba sarf ettiğini, dostlarını göz ardı etmediğini ve  tüm müttefiklerin de bu yönde hareket etmesi gerektiğini savundu.

Pompeo, "ABD Başkanı Donald Trump, ABD'yi geleneksel lider rolüne geri döndürüyor. Hiçbir güç ulus devletlerin üzerinde değildir. Ulus devletler demokratik özgürlüklerin ve milli çıkarların garantörüdür." diye konuştu.

"İran ve Çin düzenin altını oyuyor"

ABD'nin "diğer demokrasilerin" de yardımıyla "liberal düzeni onaracağını" savunan Pompeo, "Trump, yeni bir liberal düzen inşa ediyor. Bu düzen savaşları önleyecek ve refahı artıracak." ifadesini kullandı.

Pompeo, "Biz değil, İran ve Çin uluslararası düzenin altını oyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Düzeltilmeli veya iptal edilmeli"

 ABD'nin işlevsel olduğunu düşündüğü uluslararası organizasyonlara ve anlaşmalara destek verdiğini kaydeden Pompeo, "Anlaşmalar bozulduğunda ihlal edenlerle yüzleşilmesi gerekir ve bu durumda anlaşmalar düzeltilmeli veya iptal edilmelidir." dedi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:07
  1. Mike Pompeo
  2. ABD
  3. İran
  4. Çin
  5. German Marshall Fund

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