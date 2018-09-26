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ABD’den, İran ve Avrupa ülkelerine tehdit: Bu en zararlı adımdır

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran nükleer  anlaşmasına taraf ülkelerin, Tahran yönetimiyle ticareti sürdürmek için yeni bir  mekanizma kurma planına, "Bu, bölgesel ve küresel barış ve güvenliğe karşı atılan en zararlı adımdır." diyerek tepki gösterdi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 06:15
ABD’den, İran ve Avrupa ülkelerine tehdit: Bu en zararlı adımdır

Pompeo, New York'ta katıldığı bir panelde, İran yönetimine yönelik  sert uyarılarını sürdürdü.

İran'ın bölgeye ve dünyaya tehdit oluşturduğunu dile getiren Pompeo,  bazı ülkelerin ise buna destek olduğunu savundu.

"Son derece rahatsızız"

Bakan Pompeo, "ABD, İran nükleer anlaşmasına taraf ülkelerin, İran'a  uyguladığımız yaptırımları saf dışı bırakacak özel bir ödeme sistemi kurduklarını  duyurmasından son derece rahatsız ve hayal kırıklığı içindedir. Bu, bölgesel ve  küresel barış ve güvenliğe karşı atılan en zararlı adımdır." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu kapsamında New York'ta İran  nükleer anlaşmasına taraf ülkeler olan Fransa, Almanya, Rusya, İngiltere ve  İran'ın dışişleri bakanları bir araya gelmiş, toplantı ardından okudukları  bildiride, katılımcıların İran ile doğalgaz dahil genel ticareti kolaylaştırmak  için özel ödeme kanallarını da içeren yeni bir mekanizma inşa edilmesi konusunda  anlaşma sağladığı belirtilmişti.

Bu mekanizmanın İran ile meşru ticaret yapan ekonomik aktörlere  güvence sağlayacağına değinilen bildiride, tarafların bu çerçevede bölgesel ve  uluslararası ortaklarla iş birliğini sürdüreceği duyurulmuştu.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 06:15
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