0553 313 94 23

ABD'den İran uyarısı

ABD Federal Havacılık İdaresi, İran hava sahasını kullanan yolcu uçaklarının ihtiyatlı olması gerektiği konusunda uyardı.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:28
ABD'den İran uyarısı

ABD, İran hava sahasını kullanacak yolcu uçakları için bölgede yaşanan askeri hareketlilikler nedeniyle dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

SURİYE'DEKİ ÇATIŞMALAR KAYNAK GÖSTERİLDİ

ABD’nin Federal Havacılık İdaresinin yenilenen rehberinde, Suriye’deki çatışmalardan kaynaklı İran hava sahasındaki askeri hareketliliğe dikkat çekilerek havayolu şirketlerine ihtiyatlı olun uyarısı yapıldı.

Hava sahası konusunda uçaklara güvenlik bilgisi sağlayan Uçuş Servisi Bürosu, uçakların İran hava sahasını kullanmayı planlarken ABD ile İran arasındaki ikili ilişkilerdeki kötüleşmenin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Başkan Donald Trump’ın, mayıs ayında ABD ile İran arasında bir dönüm noktası olan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ile iki ülke arasında gerginlik yükselmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, keyfi tutuklama ve gözaltı riski nedeniyle vatandaşlarına İran'a seyahat etmeme tavsiyesinde de bulunuyor.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 10:28
  1. iran
  2. abd
  3. suriye
  4. trump
  5. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ üyelerini böyle kategorize etmiş!
    1. FETÖ üyelerini böyle kategorize etmiş!
    2. Fenerbahçe şimdi yandı! Tüm maçlar...
    3. Dolar son durum! Şuan dolar ne kadar?..
    4. İran'dan, ünlü uçak şirketi ATR'ye..
    5. Rifat Hisarcıklıoğlu Türkiye Varlık..
    6. 1,7 milyar dolarlık anlaşmada imzalar..
    7. Çorum'da akılalmaz olay! 8 köpeği..
    8. Barajda avlanan balıkçıyı şoke eden..
    9. Dolar kurunda düşüş sürüyor
    10. Nevşehir'de korkunç olay! Karı koca..
    11. Danışmanından Putin'i kızdıracak Rusya..
    12. CHP’li belediyelerden ‘pis kokular’..
    13. Çanakkale’de 42 kaçak mülteci yakalandı
    14. Mısır Diyarbakırlı çiftçiyi sevindirdi
    15. Yakalanan terörist Esed rejimine böyle..
    16. Kafasına göre zam yapanlar yandı! TİM..
    17. Türk hekimlerden 'kaslara iyi gelecek'..
    18. RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine..
    19. KYK burs başvuru ne zaman başlayacak?
    20. İstanbul ve Antalya birbirleriyle..
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    AK Parti İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi için 4 aday ön planda!
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Nikah işlemlerinde yeni dönem! Diyanet açıkladı
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Muharrem İnce yeni parti kursa oyu kaç olur?
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Roma hazinesi bulundu! Değeri bilinmiyor
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak
    Okul kantinlerinde yeni dönem! Artık nakit para kullanılmayacak

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2018
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Diyarbakır’da sosyal deney: Sizde kalabilir miyim?
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!
    Türkiye ve Rusya'dan askeri hamle!