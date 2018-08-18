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ABD'den İran için özel ekip! Musaddık darbesinin 65'inci yıldönümünde...

ABD yönetimi, İran’a karşı yaptırım ve baskı politikalarını örgütlemek ve hamleleri tek merkezden yönetmek için kurduğu özel ekibin başına Başkan Trump’ın İran Özel Temsilcisi Brain Hook getirildi.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:59
ABD'den İran için özel ekip! Musaddık darbesinin 65'inci yıldönümünde...

MUSADDIK DARBESİNİN 65. YILDÖNÜMÜNDE

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran karşıtı politikaları eşgüdüm halinde yürütmek üzere bünyesinde özel ekip kurdu.Ülke Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Perşembe günü Washington’da yaptığı açıklamada özel çalışma grubunun, bakanlığın Siyasi Planlama Dairesi Direktörü Brian Hook tarafından yönetileceğini söyledi. Hook, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran Özel Temsilciliği görevini de yürütecek. Brian Hook yaptığı konuşmada, yürürlüğe giren yaptırımların İran’ın terörü desteklemesini önlemeye yönelik olduğunu ileri sürerek “Tutumunu değiştirme yükümlülüğü İran rejimine aittir” dedi. ABD'nin bu hamlesinin İran'da demokratik seçimle iktidara geçmiş olan Muhammed Musaddık'ı deviren 1953 darbesinin 65. yıldönümünde gelmesi de dikkatlerden kaçmadı. 

AVRUPA’DAN ASYA’YA KADAR

Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile birlikte İran yaptırımlarının savunucuları arasında yer alan Brian Hook yaptırımları desteklemeleri için Avrupa ve Asya ülkeleriyle görüşmeler yapan heyete de başkanlık ediyor. Brian Hook, Bush döneminde ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevinde bulunan John Bolton ile birlikte İran yaptırımlarının hazırlanmasında yer almıştı.

4 KASIM KRİTİK TARİH

ABD Başkanı Donald Trump İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve yaptırımların yeniden yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Yaptırımların bir bölümü 6 Ağustos’ta devreye girdi. ABD, 4 Kasım’da yürürlüğe girecek mali ve petrol sektörüyle ilgili yaptırımlarla İran’ın petrol ihracatının tamamen durdurulmasını amaçlıyor. Donald Trump, İran yönetimiyle zirve buluşması yapmaya hazır olduğunu açıklamış, İran ise zirvenin yapılabilmesi için ABD’nin nükleer anlaşmaya geri dönmesini şart koşmuştu.

ABD’DEN JEFFREY ADIMI 

ABD, bir dönem Ankara Büyükelçiliği de yapan James Jeffrey’i Suriye’ye özel temsilci olarak atadı. Türkiye’nin önemli bir müttefik olduğunu her fırsatta ifade eden Jeffrey geçen yıl bir röportajda 15 Temmuz’un sorumlusunun yüzde 100 FETÖ olduğunu belirterek, bunun bir askeri darbe olmadığını söylemişti. Strateji ve Güvenlik Uzmanı Eray Güçlüer, “Dolar operasyonundan sonra Türkiye ile müttefik olmanın önemini her fırsatta vurgulayan James Jeffrey gibi bir ismin bu göreve gelmesi oldukça önemli. Bu iki ülke ilişkilerinin düzelmesi için ABD’nin adım atması anlamına gelir” dedi. Eski AB Bakanı ve Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu, “Suriye’nin geleceği için Ruslarla görüşme halindeyiz. Ama İdlip konusunda anlaşmazlık var. Türkiye’nin Rusya önünde yalnız bırakılmasının doğru olmadığını düşünen bir ekip bu adamı düşünmüş. Suriye için diyalogu işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:59
  1. Ankara
  2. Muhammed Musaddık
  3. Musaddık Darbesi
  4. İran için özel ekip
  5. ABD-İran savaşı

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