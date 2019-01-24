0553 313 94 23

ABD'den İran destekli kuruluşlara yaptırım açıklaması

ABD Hazine Bakanlığı, İran havayolu şirketi Mahan Air ve İran’ın Devrim Muhafızları Birliğinin de aralarında bulunduğu bazı İranlı grup ve kuruluşlara yaptırım uygulama kararı aldığını açıkladı

24 Ocak 2019 Perşembe 21:03
ABD'den İran destekli kuruluşlara yaptırım açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanlığı, İran havayolu şirketi Mahan Havayolları ve İran’ın Devrim Muhafızları Birliğinin de içinde olduğu bazı İranlı grup ve kuruluşlara yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu.

ABD Hazine Bakanlığı, İranlı kuruluşlara karşı aldığı yaptırım kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İranlı Mahan Havayollarının Suriye'ye milis savaşçı ve silah gönderilmesinde etkin rol oynadığı belirtilerek, Mahan Havayollarına hizmet veren bir Ermeni genel satış temsilcisine de yaptırım uygulandığı bildirildi.

Teröre destek verdiği gerekçesiyle İran menşeli 20 kuruluşa daha yaptırım uyguladığı ifade edilen açıklamada, İran’ın Devrim Muhafızları Birliğinin yanı sıra Suriye'de faaliyet gösteren ve Beşşar Esed rejimine destek veren Afgan savaşçıların kurduğu Fatimiyyun Tugayı ve İran destekli milis birliği Zeynebiyyun Tugayına da yaptırım uygulandığı belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Hazine Bakanı Steven Mnuchin, "Acımasız İran rejimi, İran'daki mülteci topluluklarını sömürüyor, onları eğitim ve sağlık gibi temel hizmetlere erişmekten mahrum ediyor ve Suriye'de çatışması için canlı kalkan olarak kullanıyor. Hazine Bakanlığının, İran destekli milisleri ve diğer yabancı vekilleri hedeflemesi, rejimin terörizmi ihraç etmek ve dünya genelinde huzursuzluk yapmak için kullandığı yasa dışı ağları kapatmak için devam eden baskı kampanyamızın bir parçasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptırımlara ilişkin Twitter'dan açıklama yaparak, söz konusu yaptırımların İran'ın mültecilere zulmettiği ve insanları savaşa göndererek ölüme terk ettiği için uygulandığını ifade etti.

Pompeo, "Bu (yaptırımlar), Almanya'nın Mahan Havayollarını yasaklamasından ve rejimin çocukları asker olarak kullanmasına karşı yapılan son eylemden birkaç gün sonra geldi. Azami baskı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 21:03
  1. ABD Hazine Bakanlığı
  2. Devrim Muhafızları Birliği
  3. Fatimiyyun tugayı
  4. Hazine Bakanı Steven Mnuchin
  5. Mahan Air
  6. Suriye
  7. yaptırım
  8. Zeynebiyyun Tugayı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hatay'da kaçakçılık operasyonu
    1. Hatay'da kaçakçılık operasyonu
    2. Parti kuracağı iddia edilen Abdullah..
    3. Tekvando: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    4. "ABD Venezuela'daki darbe girişiminin..
    5. Şehir tiyatrolarında bu hafta neler..
    6. ABD, Venezuela'daki krizi görüşmek..
    7. Atiker Konyaspor'da Antalyaspor maçı..
    8. 2019 PTT personel memur alımı şartları..
    9. Futbol: 2019 Asya Kupası
    10. Fransızların medyaya duyduğu güven en..
    11. CHP-İP ittifakında flaş gelişme! Yarın..
    12. Amerikan medyası fitne üretmeye..
    13. İsrail ordusu Filistinli bir çocuğu..
    14. Doğu Perinçek'ten önemli uyarı: CHP ve..
    15. Basketbol: Kadınlar FIBA Avrupa Kupası
    16. ABD'den İran destekli kuruluşlara..
    17. Yeni askerlik sistemi nasıl olacak?..
    18. Katar yardımını uzun süre engelleyen..
    19. Cemal Kaşıkçı cinayeti için Türkiye'ye..
    20. "Albatros'u vatandaşa yeşil alan..
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Ayaklanan halk terör örgütü PKK'ya 24 saat süre verdi
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Binali Yıldırım'dan şart koşup 'oy vereceğim' diyen vatandaşa usta işi cevap
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    Dehşet veren olay! Sular çekildi, her yeri yılan sardı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    İsrailli gazeteci tehdit etti, İsveçli Bakan gözyaşlarını tutamadı
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor
    Rusya açıkladı: Durum kötüye gidiyor

    Günün Karikatürü

    25 Ocak 2019
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    MHP'nin son anketinde çarpıcı sonuç! O partinin oyu yüzde 2'ye düştü
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!
    İşte Türkiye'nin yeni deprem haritası!