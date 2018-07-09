ABD boş durmuyor...Irak'ı bölecek yeni plan!

Terör devleti İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak büyük bir provokasyona imza atan ABD, yeni bir oyunun peşinde. Irak’ın bölünmesi projesini devreye sokan ABD, Erbil’e dünyadaki en büyük konsolosluk binasını inşa ediyor. Irak Türkmen Cephesi Enformasyon Dairesi Üyesi Hüseyin Ömer Beyoğlu, “Erbil’de inşa edilen kompleks, konsolosluktan çok büyükelçilik standartlarına göre hazırlanıyor’ dedi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) başkanı Mesud Barzani’nin 25 Eylül 2017’deki korsan referandumunu Suriye’deki “sömürge valisi” Brett Mcgurk ve eski Kâbil ve Bağdat Elçisi Zalmay Halilzad aracılığı ile dolaylı olarak yöneten ABD, yeni bir oyunu devreye sokuyor. İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak büyük bir provokasyona imza atan ABD’nin, benzer bir provokasyonu IKBY’nin başkenti Erbil’de de gerçekleştireceği iddia ediliyor.

MALİYETİ 650 MİLYON DOLAR

ABD, dünyanın en büyük konsolosluk binasını Erbil’de inşa ediyor. Dört yılda bitecek kompleksin maliyeti 650 milyon dolar olarak açıklandı. Irak Türkmen Cephesi Enformasyon Dairesi Üyesi Hüseyin Ömer Beyoğlu, “Erbil’de inşaa edilen kompleks, konsolosluktan çok büyükelçilik standartlarına göre hazırlanıyor” diye konuştu. Beyoğlu, “ABD, Erbil merkezli bir takım hesaplar içinde. ABD, 2018 yılı Eylül ayında yapılacak Kuzey Irak referandumu sonrası yeniden bağımsız Kürdistan senaryosunun sahneye koyabilir” dedi.

EN BÜYÜK KOMPLEKS

Kuzey Irak’ta 3 kez ertelenen parlamento seçimleri konusunda ABD, Avrupa ve İsrail’in bölgeye ilgisinin oldukça yüksek olduğunu belirten Beyoğlu, şöyle devam etti: “Önümüzdeki süreçte Erbil’de de Kudüs benzeri bir provokatif girişimin sergilenebilir. ABD, dünya genelinde faaliyet gösteren en büyük konsolosluğunu Erbil’de inşa ediyor. Geçtiğimiz cuma yapılan temel atma törenine ABD Bağdat Büyükelçisi Douglas Silliman da katıldı.”

Kerkük’te 12 Mayıs’ta gerçekleşen Irak seçimlerinin oy pusulaları yeniden sayılma kararının durdurulmasının zamanlaması dikkat çekti. Sayımın durdurulması ile İran Devrim Muhafızlarının Komutanı Kasım Süleymani’nin Kerkük’e ziyaretinin eş zamanlı olması “Türkmenler aleyhine kirli ittifak kuruldu” olarak yorumlandı.

YETKİLİLERLE GÖRÜŞTÜ

Seçim skandalını Yeni Şafak’a değerlendiren Irak Türkmen Cephesi Türkiye Temsilcisi Hicran Kazancı, Kasım Süleymani’nin 7 Temmuz günü Kerkük’e gelerek Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ve Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) yetkilileriyle bir dizi görüşme yaptığını belirtti.

KİRLİ İTTİFAK

Sayım işlemlerinin durdurulması ile Kasım Süleymani ziyaretinin eş zamanlı gerçekleştiğine dikkat çeken Hicran Kazancı, “12 Mayıs seçimlerinde Türkmenler aleyhine kirli ittifaklar kuruldu. Uluslararası güçler, Irak denkleminde Türkmen etkisinden rahatsız oldu” diye konuştu.

(Yeni Şafak)