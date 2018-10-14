0553 313 94 23

ABD'den Irak'a ve yeni kurulacak hükümete destek açıklaması

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, ülkesinin, Irak'ta Adil Abdulmehdi tarafından kurulması beklenen yeni hükümeti destekleyeceğini belirten bir açıklama yaparak, ABD'nin Irak'ın ve kurulacak hükümetin her alanda destekçisi olacağını belirtti.

14 Ekim 2018 Pazar 21:51
ABD'den Irak'a ve yeni kurulacak hükümete destek açıklaması

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, ülkesinin, Irak'ta Adil Abdulmehdi tarafından kurulması beklenen yeni hükümeti destekleyeceğini belirtti.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adil Abdulmehdi, resmi temaslarda bulunmak üzere Bağdat'a gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sullivan'ı kabul etti.

İki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve başta Irak olmak üzere bölgedeki durumun ele alındığı görüşmede ayrıca Irak'ın terörle mücadeledeki başarısının ardından ülkenin yeniden imarı konusunda verilen uluslararası desteğin devam etmesi konusuna değinildi.

'Her alanda destekçisi olacağız'

John Sullivan ise görüşmede, hükümeti kurma görevini alması nedeniyle Abdulmehdi'yi tebrik ederek, "ABD, Irak'ın ve kurulacak hükümetin her alanda destekçisi olacak." ifadesini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Meclis tarafından seçildiği 2 Ekim'de hükümeti kurma görevini Adil Abdulmehdi'ye vermişti. Adil Abdulmehdi'nin bir ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.

Haber Tarihi: 14 Ekim 2018 Pazar 21:51
  1. ABD
  2. Irak
  3. John Sullivan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binali Yıldırım İsviçre'de konuştu!
    1. Binali Yıldırım İsviçre'de konuştu!
    2. Rusya'dan siber saldırı açıklaması!
    3. Düzce'den acı haber! Askeri araç..
    4. Kurtulmuş'tan CHP açıklaması: Sittin..
    5. ABD'den Irak'a ve yeni kurulacak..
    6. Romanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret!
    7. ABD Başkanı Trump, Matis için emin değil
    8. Büyük proje başlıyor! Düşmana korku..
    9. Üzerlerine yıldırım isabet eden 2..
    10. Mısır'da 3 kişiye idam cezası verildi
    11. Bakan Selçuk: Bu çağ bizim için..
    12. İsrail basınından Prens Selman yorumu:..
    13. Devenin saldırısına uğrayan vatandaş..
    14. Liderlik umutlarımız Soçi'de kaldı
    15. Beşiktaşlı yıldız oyuncu açıkladı!..
    16. Belediye başkanının oğluna silahlı..
    17. Show TV'de skandal! Terör örgütü..
    18. İtalyan bakandan yine ırkçı hamle!..
    19. Kış ayları öncesi uzmanlardan grip..
    20. Deve vahşeti! Bakıcısını ısırarak..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...
    Akşener'den FETÖ açıklaması: Lüzumsuz yere...

    Günün Karikatürü

    14 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu