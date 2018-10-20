Cemal Kaşıkçı için ABD'den ilk yorum: Olumlu buluyoruz
Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü açıklamasının ardından ABD'den konuya ilk yorum geldi.20 Ekim 2018 Cumartesi 02:52
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Suudi yönetiminin yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz. uluslararası soruşturmaları yakından takip edeceğiz" denildi.
Açıklamada "Bay Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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