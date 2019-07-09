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ABD'den ilk kez Hizbullah milletvekillerine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Lübnan Parlamentosu'nda görevli iki Hizbullah milletvekilini ilk kez yaptırım listesine aldı- Bakanlık, üst düzey bir Hizbullah güvenlik yetkilisini de yaptırım listesine ekledi

09 Temmuz 2019 Salı 19:28
ABD'den ilk kez Hizbullah milletvekillerine yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD-İran gerilimi devam ederken ABD yönetimi, Lübnan Parlamentosu'nda görevli iki Hizbullah milletvekilini ilk kez yaptırım listesine eklediğini açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yaptırım kararı duyuruldu.

"Bugün OFAC, ayrıcalıklı pozisyonlarını Hizbullah'ın ve İran'ın kötücül ajandalarını yaymak için kullanan bazı önemli siyasi ve güvenlik unsurlarını yaptırım listesine almıştır." ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"OFAC, spesifik olarak Hizbullah milletvekilleri Amin Sherri ile Muhammed Hasan Ra'd'ı ayrıca Hizbullah güvenlik yetkilisi Wafiq Safa'yı listeye eklemiştir. Bugünkü yaptırımlar, Hizbullah'ın siyasi eylemleriyle şiddet içerikli eylemleri arasında bir fark olmadığını da göstermektedir. ABD, Lübnan hükümetini, İran ve onun terörist uzantılarından koruma çabalarına devam edecektir."

- İlgili kişi ve kurumların mal varlıkları donduruluyor

Lübnan Parlamentosu'nda görevli Sherri ve Ra'd'ın yanı sıra Lübnan'da Hizbullah adına güvenlik işlerini yürüten Safa da listeye eklenmiş oldu.

Söz konusu yaptırımlar uyarınca, ilgili kişi ve kurumların ABD'ye girişleri yasaklanırken varsa mal varlıkları da donduruluyor. Ayrıca bu kişi ve kurumlarla herhangi bir finansal ilişkide bulunan kişi ve kurumlar da yaptırımlara maruz kalabiliyor.

ABD yönetiminin 2017'den bu yana 50'den fazla Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığı belirtiliyor.

ABD ile İran arasındaki gerilim devam ederken son olarak İran yönetimi, nükleer anlaşmada yer alan zenginleştirilmiş uranyum stok miktarını aşacağını ilan etmiş, ABD yönetimi ise bu karara sert tepki göstermişti.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 19:28
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