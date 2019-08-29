ABD-Çin arasında yeni kriz! "F-35 tasarımını çaldınız"

Beyaz Sarah Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Çin'in yeni ürettiği 5. nesil savaş uçağının tasarımının F-35'ten 'çalıntı' olduğunu öne sürdü.

Bolton, Çin tarafından yeni üretilen beşinci nesil savaş uçağının dış görünüşünün "şüphe uyandırdığını" söyledi.

"F-35'e çok benziyor"

Bolton, Çin'i F-35 planlarını çalmakla suçlayarak, "Çin'in beşinci nesil savaş uçağı F-35'e çok benziyor, çünkü o F-35, sadece çaldılar" dedi.

Bolton, bu durumun Çin'in yıllardır fikri mülkiyet haklarını gasp etmesine bir örnek teşkil ettiğini iddia etti.

Bolton, şöyle konuştu:

"ABD ve Çin şu an ticaret açısından önemli farklılıklar yaşıyor. Bu sadece ABD ve Çin arasındaki ihracat ve ithalat dengesizliği ile ilgili değil."