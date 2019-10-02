ABD'li araştırmacı James Benford'dan ilginç açıklama: Uzaylılar dünyadan bilgi topluyor

ABD'li fizikçi ve Dünya Dışı İstihbarat Araştırmacısı (SETI) James Benford, bir gazeteye yazdığı makalede, bilim insanlarını şaşırtan bir iddiada bulundu.



Dünya dışı varlıkların, gezegenimiz hakkında bilgi toplaması için, dünya yörüngesine yakın asteroitlerin ideal bir konuşlanma alanı olduğunu ileri sürdü.



Benford'a göre, yakınlardaki bir sondanın teknolojinin ilerlemesi ile tespiti ve temas sonucu, bir iletişim kurulabilir.



ABD'li fizikçi makalesinde araştırmacılara, optik ve radyo teleskoplar ve uzaya gönderilecek bir araçla uzaylı teknolojisinin kanıtlarını aramalarını öneriyor.



Uzaylıların muhtemelen tespit edilmekten kaçınacağını belirten Benford, ayın herhangi bir yerinde de benzer çalışmalar yapabileceklerini savundu.

''Bu da sürpriz bilgi olur''

Gelecek eleştirileri düşünerek bu araştırmalar sonunda bir şey kaybedilmeyeciğini belirten Benford, ''Hiçbir şey bulamazsak, milyarlarca yıldır dünyadaki hayata hiç kimsenin bakmaya gelmediğini anlarız. Bu da sürpriz, çarpıcı bilgi olur.'' diyor.



Arizona Eyalet Üniversitesi'nden bir fizikçi ve astrobiyolog olan Paul Davies'in de, dünya çevresinde bir uzaylı gözetleme noktasının olabileceği yönünde şüpheleri var. Ancak bilimin yine de incelemesinin yararlı olacağını belirtiyor.



Davies konuya ilişkin, ''Uzaylı sondalarının bu koordinatlardan birinde olması muhtemelen çok düşük bir ihtimal. Ama gidip bakmanın maliyeti düşükse, neden araştırılmasın? Uzaylı bualamasak bile ilgi çekici şeyler bulabiliriz.'' açıklamasında bulundu.