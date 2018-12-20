Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

ABD'den iki Çin vatandaşına "hacker"lık suçlaması

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein, Bakanlığın, iki Çin vatandaşına "geniş kapsamlı küresel hack'leme" kampanyası yürütme suçlaması yönelttiğini duyurdu- Rosenstein:- "Çin, bu eylemlerden sorumlu değilmiş gibi davranmakta zorluk çekecek"- FBI Direktörü Christopher Wray:- "Çin'in amacı basit; dünyanın en büyük süper gücü ABD'nin yerini almak"

20 Aralık 2018 Perşembe 20:22
ABD'den iki Çin vatandaşına "hacker"lık suçlaması

NEW YORK (AA) - ABD Adalet Bakanlığı, iki Çin vatandaşını, Çin hükümetiyle bağlantılı olarak "geniş kapsamlı küresel hack'leme" kampanyası yürütmekle suçladı.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zhu Hua ve Zhang Shilong adlı iki Çin vatandaşına, yabancı hükümetler ve birçok özel şirketten para çalmaya yönelik bir kampanya kapsamında "bilgisayarlara saldırı düzenlemek ve elektronik dolandırıcılık yapmak üzere gizli anlaşmalar gerçekleştirmek" suçlamaları yöneltildi.

Söz konusu iki Çinlinin "Advanced Persitent Threat 10", "APT10" ve "Kırmızı Apollo" gibi çeşitli isimleri olan bir hacker grubu yoluyla 45 Amerikan teknoloji firması ve hükümet kuruluşundan bilgi çaldığı ileri sürülüyor.

- Çin hükümetiyle bağlantılı oldukları iddiası

Savcılar ayrıca, Zhu Hua ve Zhang Şilong'u Çin hükümetiyle bağlantılı olmakla suçladı.

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein bu konuyla ilgili açıklamasında, "Çin, bu eylemlerden sorumlu değilmiş gibi davranmakta zorluk çekecek." değerlendirmesinde bulundu.

FBI Direktörü Christopher Wray de "Çin'in amacı basit; dünyanın en büyük süper gücü ABD'nin yerini almak." diye konuştu.

Washington Post gazetesinde yer alan konuyla ilgili bir haberde ABD'nin İngiltere, Almanya ve Avusturya gibi birçok müttefikinin Çin'i "ekonomik ve teknolojik suistimal" iddiaları nedeniyle kınayacakları öne sürülmüştü.

Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü Mıng Vancou, ABD’nin İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle ABD'nin talebi üzerine 1 Aralık'ta Kanada’da gözaltına alınmıştı. Mıng daha sonra kefaletle serbest bırakılsa da bu durum Çin ile Kanada arasında krize yol açmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 20:22
  1. ABD
  2. Çin
  3. hackerlık

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Evde nane sabunu yapımı
    1. Evde nane sabunu yapımı
    2. Arjantin Güvenlik Bakanının ifadesi..
    3. Avrupa borsaları günü son 2 yılın en..
    4. YPG korkudan masaya oturdu: Petrolü..
    5. "İslam barıştır, İslam umuttur"
    6. CHP'li İmamoğlu "Benim annem de..
    7. CHP Sarıyer belediye başkan adayı 2019
    8. Postür bozukluğu nedir?
    9. BM, Suriye Anayasası'nı yazacak..
    10. Yemen'den Türkiye açıklaması: Takdir..
    11. CHP Şişli belediye başkan adayı 2019..
    12. ABD'nin Suriye'de hava saldırılarını..
    13. Magnezyum eksikliğinde hangi sağlık..
    14. CHP Silivri belediye başkan adayı 2019
    15. Renklerin insan psikolojisine etkisi
    16. Hipotermi hakkında bunları biliyor..
    17. Voleybol: Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi
    18. Çemenin faydaları nelerdir?
    19. Bireysel yatırımcıya avro ve dolar..
    20. İsrail'in yıktığı "El-Aksa"..
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'