ABD'den 'İdlib mutabakatı' açıklaması! 'Eğer kalıcı olursa destek veririz'

ABD'nin, Irak ve Suriye’de DEAŞ'a karşı yürütülen Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Sean Ryan, Türkiye ve Rusya arasında varılan İdlib anlaşmasını, kalıcı olması durumunda destekleyeceklerini söyledi.

"KALICI OLURSA DESTEKLERİZ"

Bağdat’tan video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing veren Ryan, "(Anlaşma) Eğer kalıcı olursa, hayatlar kurtarabilirse ve yol açmış olabileceği insani felaketi önlerse, o durumda kesinlikle destekleriz" dedi.

Amerika'nın Sesi Radyosu'nun haberine göre Ryan, "Bizim istediğimiz, hayatlar kurtaracak bir siyasi çözüm" diye ekledi.