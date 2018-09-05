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ABD'den tehlikeli İdlib açıklaması: Kenarda durup beklemeyeceğiz!

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, İdlib'de olası bir kimyasal saldırı olasılığıyla ilgili olarak "Kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceğiz. Bu konuda BaşkanDonald Trump da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal silah kullanılırsa, ABD karşılık verecek demek istedi." dedi.

05 Eylül 2018 Çarşamba 07:30
ABD'den tehlikeli İdlib açıklaması: Kenarda durup beklemeyeceğiz!

BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) eylül ayı dönem başkanlığını üstlenen ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Genel Sekreterlik binasında konseyin çalışma  takvimini açıkladı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Haley, Rusya’nın hava saldırısı başlattığı Suriye'nin İdlib kentinde  Esad rejiminin yeni bir kimyasal silah kullanmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Rusya’nın ve Esad rejiminin kimyasal saldırı konusunda muhalifleri  suçladığını belirten Haley, “Esad, kendi halkının üzerine kimyasal silahla saldırmadan önce her zaman tam olarak bu formülü uyguluyor. Burada, Başkan Trump’ın İran, Rusya ve Esad’a ‘oraya gitmeyin, bunu kabul edemeyiz’ dediğini görüyorsunuz. Eğer Suriye’yi ele geçirme yoluna devam etmek istiyorlarsa, bunu yapabilirler. Ama kimyasal silah kullanarak değil. Kendi halkına (kimyasal) saldırı yapamazlar ve biz bunu karşılıksız bırakmayız. Suriye'de kimyasal silah kullanılırsa, bunu kimin kullanacağını kesinlikle biz biliyoruz.” diye konuştu.

Suriye’de bir trajedinin yaşandığını ve halkın zaten yeterince acı çektiğini dile getiren Haley, burada olası bir kimyasal silah kullanımı konusunu  görüşmek üzere cuma günü BMGK'yi toplayacaklarını söyledi.

Haley, “Kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceğiz.  Bu konuda Başkan (Donald Trump) da kamuoyu önünde açıkça konuşarak eğer kimyasal  silah kullanılırsa, ABD karşılık verecek demek istedi.” ifadelerini kullandı.

"ABD VE İSRAİL'İ SUÇLAMAK KOLAYLARINA GELİYOR"

Haley'in basın toplantısında Filistin konusu gündeme geldiğinde  İsrail'i savunarak suçu Filistin yönetimine atması dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump'la Yüzyılın Anlaşması adı verilen plan üzerinde  konuştuklarını belirten Haley, Filistin'i anlaşmaya yanaşmamakla suçladı.

Bölgedeki bazı ülkelerin ve Filistin yönetiminin krizin çözümü için  hiçbir şey yapmadığını iddia eden Haley, "ABD ve İsrail'i suçlamak kolaylarına  geliyor." dedi.

Haley, ABD'nin Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım  Kuruluşuna (UNRWA) yaptığı mali desteği kesme kararını değerlendirirken, "ABD  Filistinlilere değil, UNRWA'ya yardımları kesti. Arada büyük bir fark var.  UNRWA'dan yapısını değiştirmesini isteyeli iki yıl oldu çünkü şu anda  Filistinlilere hizmet etmiyor. Bunu böyle devam ettiremezdik." diye konuştu.

Filistin'e kimsenin ABD kadar yardım etmediğini anlatan Haley,  "Bölgede başka kimse yardım etmiyor. ABD neden buraya yatırım yapmak zorunda  olsun? Kimse bizi yardımları kestiğimiz için suçlayamaz." dedi.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 07:30
  1. abd
  2. bm
  3. suriye
  4. idlib
  5. Nikki Haley

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  • ihsanihsan27 dk önce
    nasıl vurduğunuzu gördük boş arazilere düştü füzeleriniz esadı gebertinde görelim
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