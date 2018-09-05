ABD'den İdlib açıklaması

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05 Eylül 2018 Çarşamba 11:52
AYRINTILAR GELİYOR
Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 11:52
abd
Türkiye
idlib
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