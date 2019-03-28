ABD'den Hindistan'a anti-uydu denemesi uyarısı

ANKARA (AA) - ABD, anti-uydu sistemi denemesi yaptığını açıklayan Hindistan'ı uzay çöplüğü konusunda uyardı.

BBC'nin haberine göre, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, anti-uydu silahları denemelerinin uzayda kirliliğe yol açabileceğini söyledi.

ABD'nin Hindistan'ın yaptığını açıkladığı denemeyle ilgili incelemelerini sürdürdüğünü belirten Shanahan, "Mesajım şu; hepimiz uzayda yaşıyoruz, onu berbat etmeyelim. Uzay, iş yapabileceğimiz bir yer olmalı. Uzay, insanların özgürce faaliyet göstermesi gereken bir yer." ifadesini kullandı.

Anti-uydu sistemi denemesine ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Başkanı Jim Bridenstine'den de tepki geldi.

Bridenstine, "bazılarının anti-uydu kabiliyetlerini bilerek denemek istediğine ve bugün hala mücadele edilen yörüngesel atık sahaları yarattıklarına" dikkati çekerek, aynı ülkelerin yarattıkları atık nedeniyle sonrasında kendilerine başvurduklarını kaydetti.

Anti-uydu sistemi denemelerinin yörüngede sivil ve askeri operasyonlara zarar verebileceği, yarattığı atığın uzay boşluğunda diğer nesnelerle çarpışabileceği ifade ediliyor.

Hindistan, alçak yörüngede yaptığı denemenin böyle bir duruma neden olmayacağını, kalan atık olursa bunun haftalar içinde Dünya'ya düşeceğini savunuyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi dün, Hint uzmanların, Dünya'nın alçak yörüngesindeki bir uyduyu başarılı şekilde füzeyle vurduğunu açıklamıştı.

Modi, "Misyon Şakti" adı verilen denemenin, ABD, Rusya ve Çin'in yanı sıra Hindistan'ı, bu kabiliyete sahip "süper ligdeki ülkeler" arasına soktuğunu söylemişti.

Uzmanlar, anti-uydu sistemi denemesindeki hedefin, büyük olasılıkla bir ay önce Dünya'nın alçak yörüngesine gönderilen Hindistan'a ait mini uydu olduğunu ifade etmişti.

Çin, ilk başarılı anti-uydu sistemi denemesini 2007'de yapmış, deneme dünyanın diğer büyük güçleri tarafından protestolarla karşılanmıştı.

ABD ve Rusya da 1980'lere kadar benzer teknolojileri test etmişti. Washington yönetimi, anti-uydu sistemi denemelerine, büyük miktarda uzay çöpü yaratma riski nedeniyle 1985'de son vermişti.



