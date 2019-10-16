ABD'den skandal hamle! Yine 'Halkbank' üzerinden saldırıya geçtiler

ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların delinmesi soruşturmasında, Halkbank yaptırımları delmekle suçlandı.

Soruşturma kapsamında bankaya, ABD’yi dolandırmak için komplo kurma, Uluslararası bankacılık yasalarını ihlal etmek için komplo kurma, banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma, para aklama ve para aklama için komplo kurma suçlamaları yapıldı.

ABD'den gelen bu girişim, Barış Pınarı Harekatı'na karşı yapılan bir hamle olduğu değerlendirildi.