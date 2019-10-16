ABD'den skandal hamle! Yine 'Halkbank' üzerinden saldırıya geçtiler
Ankara-Washington hattında Barış Pınarı Harekatı gerilimi sürerken New York Güney Bölgesi Savcılık Ofisi'nin Halkbank hakkında para aklama, sahtecilik ve ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları delme suçlamalarında bulunduğu öğrenildi.16 Ekim 2019 Çarşamba 08:18
ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların delinmesi soruşturmasında, Halkbank yaptırımları delmekle suçlandı.
Soruşturma kapsamında bankaya, ABD’yi dolandırmak için komplo kurma, Uluslararası bankacılık yasalarını ihlal etmek için komplo kurma, banka dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma, para aklama ve para aklama için komplo kurma suçlamaları yapıldı.
ABD'den gelen bu girişim, Barış Pınarı Harekatı'na karşı yapılan bir hamle olduğu değerlendirildi.
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