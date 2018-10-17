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ABD'den Guantanamo açıklaması! Kapatılacak mı?

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın kapatma sözünü verdiği Guantanamo esir kampı hakkında yeni bir açıklama geldi. Kampın yönetiminden sorumlu olan ABD'li Tuğamiral John Ring, kampın en az 25 yıl daha açık kalacağını söyledi.

17 Ekim 2018 Çarşamba 14:21
ABD'den Guantanamo açıklaması! Kapatılacak mı?

Guantanamo Ortak Görev Gücü Komutanı Tuğamiral John Ring ise gazetecilere yaptığı açıklamada ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) kendilerine 'tesisin en az 25 yıl daha açık kalması konusunda bir bilgi notu gönderdiğini' söyledi.

Kamptaki esirlere iyi davranıldığını gazetecilere gösterme amacıyla yapılan etkinlikte Ring "Bize burada 25 yıl ya da daha fazla kalacağımızı söylediler" dedi.

Askeri hapishane 11 Eylül saldırısının ve bunu takiben ABD'nin Afganistan'ı işgalinin ardından açılmış ve buradaki esirlere uygulanan işkencelerin ortaya çıkması sonrası dünya genelinde tepkilerin hedefi olmuştu.

Eski ABD Başkanı Barack Obama selefi George W. Bush döneminde inşa edilen hapishaneyi kapatmak istemiş ancak başaramamıştı. ABD Başkanı Donald Trump da ocak ayında Obama'nın tesisin kapatılması yönünde 2009'da verdiği talimatı iptal etmişti.

Trump seçim kampanyası döneminde Guantanamo'yı 'kötü heriflerle' dolduracağını söylemiş, ardından da görev dönemi sırasında buraya DEAŞ savaşçılarının gönderilebileceğini işaret etmişti.

Ancak Tuğamiral Ring yeni kişilerin Guantanamo'ya gönderilmesi konusunda 'henüz bir emare olmadığını' söyledi.

İşkence yapılıyor

Yıllar boyu çoğu El Kaide ve Taliban'la bağlantılı olmakla suçlanan 780'den fazla esir Guantanamo'da tutuldu. Bush ve Obama dönemlerinde yüzlercesi daha sonra serbest bırakıldı ancak aralarında 11 Eylül saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Halid Şeyh Muhammed dahil 40 esir hala hapishanede tutuluyor.

2008'den beri hapishaneye yeni esir götürülmedi. Aralıkta Birleşmiş Milletler'in (BM) en üst düzey işkence uzmanı Nils Melzer kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda hapishanede hala en az 1 esirin işkenceye maruz kaldığını söylemişti.

Melzer 11 Eylül saldırısında rolü olmakla suçlanan Pakistanlı Ammar al Baluchi'ye gürültü ve titreşimle işkence yapıldığını belirtmiş ve özellikle uzun süredir tesiste tecrit koşulları altında tutulan esirler konusunda endişelerini ifade etmişti.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 14:21
  1. ABD
  2. Guantanamo
  3. Trump

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