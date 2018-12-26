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ABD'den gözaltında tutulan göçmen çocuklara sağlık taraması

Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, aileleriyle kaçak yollardan ülkeye girmeye çalışırken yakalanan ve gözaltında tutulan çocukların sağlık kontrolünden geçirilmesini istedi- Karar, son bir ayda 7 ve 8 yaşlarında iki Guatemalalı çocuğun gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından geldi

26 Aralık 2018 Çarşamba 20:46
ABD'den gözaltında tutulan göçmen çocuklara sağlık taraması

NEW YORK (AA) - ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, aileleriyle yasadışı yollardan ülkeye girerken sınırda yakalanan ve gözaltında tutulan tüm çocukların sağlık kontrolünden geçirilmesi talimatını verdi.

Ailesiyle Meksika sınırından ABD’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışırken gözaltına alınan Guatemalalı 7 ve 8 yaşlarındaki iki çocuğun bir ay içinde yaşamını yitirmesinin ardından yetkililer harekete geçti.

Associated Press'in haberine göre, ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimi, aileleriyle yasadışı yollardan ülkeye girerken sınırda yakalanan ve gözaltında tutulan çocukların sağlık kontrolünden geçirilmesi için talimatta bulundu.

Gözaltında tutulan çocuklara sağlık hizmetini sağlamak için diğer devlet kurumlarının yardımına ihtiyaç bulunduğuna işaret edilen haberde, Gümrük ve Sınır Muhafaza Biriminin, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı'ndan yardım isteyebileceği belirtildi.

- İki çocuk hayatını kaybetti

Guatemalalı yetkililer, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra dün hayatını kaybeden 8 yaşındaki çocuğun Felipe Gomez Alonzo olduğunu açıkladı. Alonzo'nun babası Agustin Gomez ile 18 Aralık’tan beri gözaltında tutulduğu aktarıldı.

Guatemala’dan gelen 7 yaşındaki Jakeelin Cal adlı bir kız çocuğunun da önceki hafta gözaltındayken ölmesi CBP’ye yönelik yoğun eleştirilere neden olmuştu.

Associated Press ajansının, sınır muhafızlarının ifadelerine dayandırdığı haberinde küçük kızın günlerdir aç ve susuz olduğu kaydedilmişti.

- Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu geçen ay Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya varmıştı.

Guatemala, Honduras ve El Salvador'dan yoksulluk, şiddet ve zulüm nedeniyle kaçtıklarını ifade eden göçmenlerin birçoğu, gözaltına alınacaklarına dair uyarılara rağmen ABD'ye giriş yapmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını bildirmişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 20:46
  1. ABD Gümrük ve Sinir Muhafaza Birimi
  2. Felipe Gomez Alonzo
  3. Guatemala’da gelen 7 yaşındaki Jakeelin Cal
  4. Guatemalalı 8 yaşındaki çocuk
  5. Temsilciler Meclisi Demokrat üyesi Xochitl Torres Small

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