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ABD'den Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgaline açık destek! "Suriye'ye döndüğü bir durumu düşünemiyorum"

Israel Hayom gazetesine özel röportaj veren ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Golan'dan çekilmesi halinde İsrail'in güvenliği açısından ciddi bir dezavantaj oluşabileceğini iddia ederek "Ben şahsen Golan Tepeleri'nin yeniden Suriye'ye döndüğü bir durumu düşünemiyorum" dedi.

06 Eylül 2018 Perşembe 12:21
ABD'den Golan Tepeleri'ndeki İsrail işgaline açık destek! "Suriye'ye döndüğü bir durumu düşünemiyorum"

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, "Ben şahsen Golan Tepeleri'nin yeniden Suriye'ye döndüğü bir durumu düşünemiyorum." diyerek İsrail'in 1967'den bu yana devam eden Golan Tepeleri'ndeki işgaline desteğini dile getirdi.

Israel Hayom gazetesine özel röportaj veren Friedman, ABD ve İsrail ilişkilerinin yanı sıra bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL İÇİN DEZAVANTAJ"

Friedman, yarın yayımlanacak röportajında Golan Tepeleri'nin stratejik öneme sahip olduğunu ve Golan'dan çekilmesi halinde İsrail'in güvenliği açısından ciddi bir dezavantaj oluşabileceğini iddia etti.

Bölge halkının da Suriye'ye katılmak istemediğini ileri süren Friedman, Golan Tepeleri'ndeki mevcut statükonun korunacağına inandığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Ben şahsen Golan Tepeleri'nin Suriye'ye döndüğü ve Golan Tepeleri'nin sonsuza dek İsrail'in bir parçası olmadığı durumu hayal bile edemiyorum."

1967'DEN BU YANA İŞGAL ALTINDA

Yahudi asıllı olan David Friedman, İsrail'in yeni yerleşim yerleri inşa etmesi ve ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına verdiği desteğinin yanı sıra İsrail ile çok yakın ilişkilere sahip bir isim olarak biliniyor.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 12:21
  1. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman
  2. Golan Tepeleri
  3. ABD
  4. İsrail
  5. Israel Hayom gazetesi
  6. Kudüs

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